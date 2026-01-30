Четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выписали из больницы

В прошлый четверг, 22 января, на трассе в Хасанском округе Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, в аварию также попали четыре других автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. Сначала были госпитализированы четыре человека, позже число возросло до семи.