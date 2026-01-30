В Новосибирской области на развитие научной сферы направили более 1 млрд рублей

В 2026 году поддержка ученых станет более адресной и проектной. Об этом в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, сообщили участники пресс-конференции в пресс-центре ТАСС (Новосибирск).
Вице-губернатор Ирина Мануйлова от имени главы региона поздравила представителей научной общественности с предстоящим праздником и подчеркнула, что развитие региональной научно-технологической политики позволяет молодым ученым, аспирантам, ученым работать над задачами не только области, но и всей страны, и главная из которых — достижение технологического суверенитета и технологического лидерства. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
— Важнейшим приоритетом правительства региона является всесторонняя поддержка научной отрасли. Это позволяет Новосибирской области стабильно входить в первую группу рейтинга инновационного развития субъектов РФ и занимать пятое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития. В 2025 году регион привлек 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктурных проектов, поддержку инноваторов — она осуществляется в рамках госпрограммы научно-технологического развития области, — сообщила Ирина Мануйлова.
Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев отметил, что новосибирские инновационные компании пользуются разнообразными формами поддержки со стороны государства и области. В прошлом году по линии регионального министерства науки и инновационной политики на реализацию научных и инновационных проектов было выделено свыше 448 млн рублей. При поддержке Новосибирского областного инновационного фонда 138 проектов стали победителями конкурсов Фонда содействия инновациям и получили гранты на общую сумму 333,6 млн рублей.
Привлекаемые бюджетные средства помогают внедрять инновационные решения в промышленности и делают регион значимым центром инноваций в стране.
Справка.
В минувшем году из бюджета Новосибирской области поддержано 63 проекта на сумму 86 млн рублей, аналогичная сумма на реализацию проектов направлена Российским научным фондом. Участниками конкурсов правительства Новосибирской области стали 172 молодых ученых и аспиранта — из них отобрано 65 лауреатов, получивших поддержку на общую сумму 23 млн рублей.
В числе наиболее значимых инфраструктурных проектов региона — создание ЦКП «СКИФ», кампуса НГУ, развитие инфраструктуры Академпарка. Их реализация ведется по поручению президента России. Одним из драйверов отрасли остается главный научно-технологический форум России — международный форум «Технопром», который проводится в рамках инициативы «Наука и бизнес» Десятилетия науки и технологий, подчеркнула замгубернатора Ирина Мануйлова.