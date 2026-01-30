В Новосибирской области на развитие научной сферы направили более 1 млрд рублей

Вице-губернатор Ирина Мануйлова от имени главы региона поздравила представителей научной общественности с предстоящим праздником и подчеркнула, что развитие региональной научно-технологической политики позволяет молодым ученым, аспирантам, ученым работать над задачами не только области, но и всей страны, и главная из которых — достижение технологического суверенитета и технологического лидерства. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».