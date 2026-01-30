«Встретились два брата-акробата»: в Ташкенте произошли очередные ночные дорожные разборки

Два особо смелых и, судя по всему, уверенных в своей безнаказанности мужчины решили погонять по ночному городу на Matiz. Проезды перекрёстков на красный свет, «шашки», резкие манёвры и создание аварийных ситуаций — весь стандартный набор был в наличии. И, разумеется, всё это они снимали на видео.
Возле одного из перекрёстков им попался водитель тонированного Malibu, который тоже не отличался примерным стилем вождения и агрессивно перестраивался на их полосу. Как говорится, встретились два брата-акробата и без продолжения шоу обойтись уже не могло.
Парни на Matiz решили перейти от опасного вождения к дорожным разборкам: начали мешать Malibu двигаться дальше и сопровождали всё это словесными оскорблениями. Самое забавное во всей истории — видео с этими «разборками» они позже сами же и выложили в социальные сети.
Долго искать героев ночных гонок правоохранителям не пришлось. Нарушителей нашли, с ними провели профилактическую беседу и оформили административные протоколы. Какое именно наказание им грозит — в органах не уточнили.
Водитель Matiz рассказал своё видение ситуации.
«27-го числа примерно с 21:30 до 22:00 я торопился домой, и Malibu прижал меня на дороге. Я хотел остановить его и сказать: “Брат, ты неправильно поступил”, но он уехал. Тогда я сам прижал его и остановил. Я понимаю, какое нарушение совершил. Всем, кому мог помешать, приношу извинения. Такое больше не повторится», — отметил он.
Второй участник добавил: «Я сам снял это на видео и выложил в Instagram. Понял, что поступил неправильно. Впредь не буду советовать людям так себя вести. Сожалею и другим тоже не рекомендую подобное».
А вот водитель Malibu, судя по всему, избежал каких-либо последствий — по крайней мере, информации о мерах в его отношении пока не поступало.