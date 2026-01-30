Девочке из Партизанска после укуса собаки выплатят 30 тысяч рублей

За последние месяцы в Приморье зафиксирован ряд новых инцидентов с нападениями собак. Вчера, 29 января, в соцсетях появилось сообщение, что во Владивостоке в районе Патрокла безнадзорные собаки пытались укусить мальчика на улице Архангельской, от более тяжёлых последствий ребёнка спасло вмешательство очевидцев. Также в январе в посёлке Кневичи города Артёма домашняя собака напала на местную жительницу, женщине потребовалась медицинская помощь. В декабре 2025 года на территории детсада в посёлке Оленевод собака укусила за лицо четырёхлетнего мальчика, ребёнку диагностировали тяжёлую укушенную ссадину и назначили курс вакцинации от бешенства.