Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочке из Партизанска после укуса собаки выплатят 30 тысяч рублей

Иск о компенсации морального вреда был предъявлен к администрации Партизанского городского округа.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье удовлетворён иск прокурора о компенсации морального вреда ребёнку после нападения бездомной собаки в городе Партизанске. Суд обязал администрацию Партизанского городского округа выплатить пострадавшей девочке 30 тысяч рублей.

Инцидент В январе 2025 года в Партизанске бездомная собака напала и укусила девочку 2013 года рождения, после чего прокурор города предъявил иск к администрации округа о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинёнными ребёнку физическими и нравственными страданиями.

За последние месяцы в Приморье зафиксирован ряд новых инцидентов с нападениями собак. Вчера, 29 января, в соцсетях появилось сообщение, что во Владивостоке в районе Патрокла безнадзорные собаки пытались укусить мальчика на улице Архангельской, от более тяжёлых последствий ребёнка спасло вмешательство очевидцев. Также в январе в посёлке Кневичи города Артёма домашняя собака напала на местную жительницу, женщине потребовалась медицинская помощь. В декабре 2025 года на территории детсада в посёлке Оленевод собака укусила за лицо четырёхлетнего мальчика, ребёнку диагностировали тяжёлую укушенную ссадину и назначили курс вакцинации от бешенства.