В Юбилейном микрорайоне Краснодара утвердили участок под храм

Депутаты гордумы Краснодара утвердили изменение вида разрешенного использования участка в ЮМР для строительства храма.

Источник: Комсомольская правда

В Юбилейном микрорайоне Краснодара утвердили участок под храм. Депутаты городской думы согласовали изменение вида разрешенного использования земли.

Ранее участок имел статус территории общего пользования. Изменение необходимо для строительства храма и создания сквера.

Прокуратура озвучила заключение, согласно которому проект изменений соответствует градостроительному регламенту. Нарушений закона не установлено. Религиозный объект построят при соблюдении норм и при условии сохранения рекреационной зоны.

Напомним, в Юбилейном микрорайоне Краснодара планируют построить храм, посвященный бойцам СВО, высотой 70 метров. Площадь застройки составит 3 226 кв. метров. Главный молельный зал размером 537 квадратных метров будет вмещать до 1070 прихожан.