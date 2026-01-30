В Юбилейном микрорайоне Краснодара утвердили участок под храм. Депутаты городской думы согласовали изменение вида разрешенного использования земли.
Ранее участок имел статус территории общего пользования. Изменение необходимо для строительства храма и создания сквера.
Прокуратура озвучила заключение, согласно которому проект изменений соответствует градостроительному регламенту. Нарушений закона не установлено. Религиозный объект построят при соблюдении норм и при условии сохранения рекреационной зоны.
Напомним, в Юбилейном микрорайоне Краснодара планируют построить храм, посвященный бойцам СВО, высотой 70 метров. Площадь застройки составит 3 226 кв. метров. Главный молельный зал размером 537 квадратных метров будет вмещать до 1070 прихожан.