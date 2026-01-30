Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сообщение о личинках в булочке опровергли после проверки в школе Ростова

Екатерина Мизулина рассказала о «выпечке с личинкой» в школе Ростова, уже провели проверку.

Источник: Комсомольская правда

После проверки в одной из школ Ростова-на-Дону не подтвердилась информация о «выпечке с личинкой», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления образования города.

По итогам инспекции пришли к выводу, что выпечка была посыпана кунжутом, который и приняли за неуместную добавку.

Напомним, накануне пост о выпчеке опубликовала член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В сообщении говорилось, что ученик образовательного учреждения обнаружил в своей еде «личинку», сделал фото и отправил в местный паблик. Затем подростка якобы вызвали к директору и поругали. В связи с этим Екатерина Мизулина призвала ускорить проверку качества питания в ростовской школе.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше