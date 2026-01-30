Сообщение о личинках в булочке опровергли после проверки в школе Ростова

После проверки в одной из школ Ростова-на-Дону не подтвердилась информация о «выпечке с личинкой», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления образования города.
По итогам инспекции пришли к выводу, что выпечка была посыпана кунжутом, который и приняли за неуместную добавку.
Напомним, накануне пост о выпчеке опубликовала член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В сообщении говорилось, что ученик образовательного учреждения обнаружил в своей еде «личинку», сделал фото и отправил в местный паблик. Затем подростка якобы вызвали к директору и поругали. В связи с этим Екатерина Мизулина призвала ускорить проверку качества питания в ростовской школе.
