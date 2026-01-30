Сообщение о личинках в булочке опровергли после проверки в школе Ростова

Напомним, накануне пост о выпчеке опубликовала член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В сообщении говорилось, что ученик образовательного учреждения обнаружил в своей еде «личинку», сделал фото и отправил в местный паблик. Затем подростка якобы вызвали к директору и поругали. В связи с этим Екатерина Мизулина призвала ускорить проверку качества питания в ростовской школе.