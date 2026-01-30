Жители села в Красноярском крае на месяц остались без воды из-за неисправности насоса

«Причиной оказалась неисправность глубинного насоса на водозаборе. Всё это время компания гарантирующая организация, арендующая скважину, водонапорную башню и водопроводные сети, ООО “Диполь” не предприняла своевременных действий, чтобы его заменить или обеспечить нормальный напор. При этом аварийно-диспетчерская служба не работала в полном объёме, из‑за чего жители не могли оперативно сообщить о проблемах с качеством воды», — пояснили в надзорном ведомстве края.