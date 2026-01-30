Жители села в Красноярском крае на месяц остались без воды из-за неисправности насоса

В надзорном ведомстве региона рассказали, что в селе Александровка в начале января 2026 года резко упало давление в централизованной системе холодного водоснабжения, а затем вода во многие дома стала поступать тонкой струйкой или вообще исчезла.
В результате 78 домовладений, где живут 188 человек, среди которых немало детей и пожилых жителей, остались без воды. В течение месяца, чтобы попить, приготовить еду или умыться, люди вынуждены были носить воду канистрами или даже топить снег, например, для скота.
На месте прокуратура выяснила, что в системе водоснабжения наблюдались перебои — резкое падение давления, а вскоре и полное прекращение подачи воды в дома по ул. Мира и Советской, расположенных со стороны водонапорной башни.
«Причиной оказалась неисправность глубинного насоса на водозаборе. Всё это время компания гарантирующая организация, арендующая скважину, водонапорную башню и водопроводные сети, ООО “Диполь” не предприняла своевременных действий, чтобы его заменить или обеспечить нормальный напор. При этом аварийно-диспетчерская служба не работала в полном объёме, из‑за чего жители не могли оперативно сообщить о проблемах с качеством воды», — пояснили в надзорном ведомстве края.
Прокуратура внесла руководству организации представление с требованием незамедлительно восстановить подачу воды жителям. В результате глубинный насос был оперативно заменён. Подача холодной воды в пострадавшие дома постепенно возобновилась.
Также в отношении директора фирмы прокурор возбудил административное дело по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ о нарушении требований закона о водоснабжении и водоотведении, повлёкшее нарушение прав жителей.
Вопрос перерасчёта платы за неполное и недостаточное оказание коммунальной услуги находится на контроле прокуратуры.