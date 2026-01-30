В небе над Петербургом появились световые столбы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Световые столбы появились в небе над Санкт-Петербургом, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Как отмечает синоптик, северо-восточный ветер с Ладоги большую часть ночи «поставлял» в Петербург теплый и влажный воздух, и понижение температуры произошло только под утро вместе с поворотом ветра к северо-западу.
«Какие сегодня красивые световые столбы в Санкт-Петербурге. Как обычно, камера не передает тот вид, который видит глаз на самом деле», — написал он в своем Telegram-канале.
Колесов опубликовал несколько фотографий со светящимися столбами.
«Погода в городе и не такая морозная — всего −10…-11 градусов. Но наличие ледяных кристаллов, которые было видно в воздухе, и создает такой эффект от света», — сообщил он.
Синоптик также отметил, что в Ленинградской области сохраняется аномально-холодная погода. Так, восемь метеостанций по области сегодня отметили температуру ниже 25 градусов, а в восточных районах области минимальные значения температуры достигали −28…-29 градусов на нескольких станциях.