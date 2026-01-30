Буше доволен матчем «Авангарда» с «Трактором» при нехватке свежести у игроков

Что касается собственно хита Никонова на Прохоркине (из-за него и была драка), я видал в карьере эпизоды и похуже, чем такой прием. Понятно, что что-то бывает умышленно, а что-то нет, но если человек совершает «убийство», хотел он или нет, то он должен понести наказание. Очень легко потом говорить, что не было умысла. Одновременно нужно помнить, что у нас вот такой контактный вид спорта, если ты боишься таких эпизодов, не стоит идти в хоккей. В этой игре точно можно ждать таких эпизодов и быть готовыми к последствиям", — высказался Буше.