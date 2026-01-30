Буше доволен матчем «Авангарда» с «Трактором» при нехватке свежести у игроков

«Авангард» 29 января обыграл дома «Трактор» в матче чемпионата КХЛ 1:0. Это дало ему подняться на вторую строку и в таблице КХЛ, и в Восточной конференции.
Матч оценил главный тренер «ястребов» Ги Буше. Он отметил, что как минимум поначалу его ребятам физической свежести не хватало, несмотря на два дня без игр — один день отдыха, один день тренировок.
"Сегодня я сразу увидел, что не хватает свежести в ногах, ребята просто не бегут. В первом периоде я это наблюдал. Бывают такие дни, что твои самые трудолюбивые игроки в первые 5−10 минут ну просто не бегут. В таких ситуациях необходимо действовать немного иначе, и я рад, что увидел такое сегодня.
Если бы этот матч состоялся пару месяцев назад, мы бы проиграли, потому что начали бы суетиться, начали пытаться забросить шайбу любой ценой и просто саботировали игру. То, что мы довели сегодня такой матч до победы, показывает, что набираем ту самую зрелость, которую и я хочу видеть от нашей команды. Да, сегодня просто был не наш день. Даже взять большинство: обычно мы шикарно действуем с численным преимуществом, а сегодня не хватало остроты.
Но когда такие моменты происходят, когда чувствуешь, что идет, нужно действовать более зрело и грамотно", — подчеркнул он.
И добавил: «ястребы» как раз и сохраняли тут терпение, хотя действовали агрессивно, не допускали потерь и обрезов. То, что нашли путь к победе, несмотря на все обстоятельства, в итоге очень вдохновляет.
Также Ги ответил на вопрос блогеров о ситуации после драки Джо Чеккони с уральцем Никоновым. Если в следующих матчах он снова подерется, то получит матч-штраф в виде пропуска одной игры по регламенту. Тренер однако не планирует из-за этого осторожничать и говорить итальянцу, что тот не должен с кем-то начинать схватку.
"Мне без разницы, какие правила. Если нужно постоять за партнеров, за команду, ты идешь и защищаешь. В том эпизоде Джо тоже все сделал правильно.
Что касается собственно хита Никонова на Прохоркине (из-за него и была драка), я видал в карьере эпизоды и похуже, чем такой прием. Понятно, что что-то бывает умышленно, а что-то нет, но если человек совершает «убийство», хотел он или нет, то он должен понести наказание. Очень легко потом говорить, что не было умысла. Одновременно нужно помнить, что у нас вот такой контактный вид спорта, если ты боишься таких эпизодов, не стоит идти в хоккей. В этой игре точно можно ждать таких эпизодов и быть готовыми к последствиям", — высказался Буше.
Далее «Авангард» 1 февраля сыграет в Москве против «Динамо».