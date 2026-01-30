В Октябрьском районе Новосибирска полностью восстановили электроснабжение после аварии

Аварийный участок был оперативно отремонтирован, после чего электроснабжение всех потребителей в Октябрьском районе восстановили в полном объёме.
Ранее Сиб.фм писал о поврежденном кабеле, который оставил дома в Октябрьском районе без электричества.
В Новосибирске специалисты «Россети Новосибирск» завершили восстановительные работы на кабельной линии электропередачи, повреждённой во время несогласованных работ по прокладке водопровода.
