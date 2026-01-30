Ричмонд
Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына «крабового короля»

Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына «крабового короля» Кана.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил на полгода арест на имущество сына «крабового короля» Александра Кана, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

«Фрунзенский районный суд Владивостока постановил ходатайство удовлетворить частично, продлить срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом сроком на шесть месяцев», — сказала Оленева.

Она уточнила, что в своем ходатайстве управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу просило продлить арест до окончания рассмотрения уголовного дела по существу.

Уголовное дело в отношении сына Александра Кана о контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей начнут рассматривать в суде 5 февраля.

Александр Кан объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, он с 2014 по 2019 год участвовал в контрабанде живого краба в Японию, Корею и КНР на сумму более 2,6 миллиарда рублей, организованной его отцом Олегом Каном. Ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей составил 9,2 миллиона рублей.

Четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.