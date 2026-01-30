Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына «крабового короля»

Александр Кан объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, он с 2014 по 2019 год участвовал в контрабанде живого краба в Японию, Корею и КНР на сумму более 2,6 миллиарда рублей, организованной его отцом Олегом Каном. Ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей составил 9,2 миллиона рублей.