В Хабаровске на прудах весной появится сад сакуры

В Хабаровске продолжается зимний снос старых сухих деревьев, который должен закончиться к 1 апреля. Ежегодно в парках и скверах, на бульварах спиливают около тысячи деревьев, в основном это большие тополя, которые становятся угрозой при сильных порывах ветра, и вязы. А вот посадить весной планируется больше тысячи деревьев и 2−2,5 тысячи кустарников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Будут проведены замещающие посадки, не факт, что прямо на том самом месте, потому что пни надо корчевать, а значит следует дождаться, когда земля хорошо оттает, — рассказала нашему изданию начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов города Хабаровска Ирина Дубянская. — В парке «Динамо» в районе верхнего пруда расчистят территорию от старых деревьев и на их месте посадят сад сакуры. На самом деле, там будет коллекция дальневосточных цветущих кустарников. Уже весной появятся первые посадки вишни, вейгелы, форзиции, чубушника.
Продолжится озеленение Тургеневской лестницы. Кусты сирени будут восстановлены на площади Славы, погибшие во время реконструкции.
Более зеленым станет и сквер врачей в десятой городской больнице, его территорию хотят немного увеличить, чтобы он был хорошим местом отдыха.
По словам Ирины Дубянской, весной по всему городу будет посажено много липы.
В прошлом году по программе формирования комфортной городской среды в Хабаровске было благоустроено два сквера — один на улице Руднева в Краснофлотском районе, так называется Грушевый сад и в переулке Краснореченский в Индустриальном районе. Осенью закончено их благоустройство, проложены дорожки, теперь там посадят деревья.
— К сожалению, много деревьев, которые высаживают в городе, гибнут. Именно поэтому решено сосредоточиться над озеленением скверов, парков, бульваров, где многолюдно, есть видеонаблюдение- заметила Ирина Дубянская. — Наша задача — увеличить те породы деревьев, которые характерны для Хабаровского края, а у нас высаживается 60 видов деревьев и примерно столько же кустарников и лиан.
Горзеленстрой старается посадить больше хвойников, чтобы город выглядел зеленым и зимой. «Парк Динамо» уже на треть засажен соснами, пихтами и елями, много их и в Краевом парке на набережной Амура.
Насколько Хабаровск зеленый город? В прошлом году мэрия заказала съему из космоса, чтобы оценить площадь зеленой территории. Последняя оценка делалась в 2012 году. Так вот выяснилось, что за это время произошло существенное сокращение зеленой зоны. Мы потеряли 54 квадратных километров зеленых насаждений.
Моя собеседница объясняет это тем, что Хабаровск переживает строительный бум, идет интенсивное освоение новых земель. Но в нормативные параметры мы все же укладываемся.
В среднем для крупных городов, таких как Хабаровск, градостроительные нормативы определяют, что зеленых насаждений должно быть 40 процентов от общей площади. У нас — около 50%.
Так что, если каждый из нас посадит весной во дворе красивое дерево или кустарник, мы улучшим статистику, а нам всем станет легче дышать.