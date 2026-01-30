В Хабаровске на прудах весной появится сад сакуры

— Будут проведены замещающие посадки, не факт, что прямо на том самом месте, потому что пни надо корчевать, а значит следует дождаться, когда земля хорошо оттает, — рассказала нашему изданию начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов города Хабаровска Ирина Дубянская. — В парке «Динамо» в районе верхнего пруда расчистят территорию от старых деревьев и на их месте посадят сад сакуры. На самом деле, там будет коллекция дальневосточных цветущих кустарников. Уже весной появятся первые посадки вишни, вейгелы, форзиции, чубушника.