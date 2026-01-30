Ричмонд
Открывшего стрельбу в Покровке красноярца обвинили в покушении на убийство

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, все случилось вечером 15 декабря 2025 года. Пьяный мужчина, находясь в своем частном доме по улице Любы Шевцовой, поссорился с 34-летней супругой. В ходе конфликта женщина выбежала во двор, а муж, вооружившись гладкоствольным ружьем, пошел за ней. По версии следствия, на улице он произвел несколько неприцельных выстрелов в сторону многоквартирного дома по улицу Караульной, попав в окна квартир, где находились люди. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время мужчина содержится под стражей.

Сегодня в СК сообщили, что уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.