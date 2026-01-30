В интернат в Прокопьевске, где умерли люди, перестали пускать посетителей

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв — РИА Новости. Посетителей перестали пускать в психоневрологический интернат в Прокопьевске, где в январе умерли постояльцы, передает корреспондент РИА Новости.
Раньше можно было пройти на территорию интерната в комнату для свиданий, рассказала одна из посетительниц.
«Принесла передачку. Внутрь нельзя. Когда не было карантина, встречались в комнате для свиданий», — рассказала женщина, с которой корреспондент агентства поговорил на выходе из учреждения.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.