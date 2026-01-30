В Оренбурге возбуждено уголовное дело после падения двух человек в яму с кипятком

Следователи СК России по Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту травмирования жителей региона в результате провала асфальта. По данным следствия, 30 января на улице Монтажников из-за прорыва трубы под пешеходным переходом провалилось асфальтовое покрытие. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.
Как сообщает телеграм-канал Baza, видимость на дороге была практически нулевой из-за густых клубов пара. Один из молодых людей не заметил дыру и рухнул в кипящую воду по пояс. Случайные прохожие бросились на помощь и до приезда медиков пытались оказать ему первую помощь. В этот момент в ту же яму с кипятком провалился еще один студент.
Оба пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».