Судебные приставы в Омске пресекли попытку проноса ножа в здание суда

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пресекли попытку проноса колюще-режущего предмета в Куйбышевский районный суд Омска. Инцидент произошел при осуществлении пропускного режима, когда 45-летний мужчина прибыл на судебное заседание.
При досмотре рамка-металлодетектор сработала несколько раз, несмотря на то что посетитель выложил ключи и другие металлические предметы. При дополнительной проверке выяснилось, что причиной срабатывания стала пряжка военного ремня, в которой был скрыт нож. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов разъяснили гражданину, что пронос колюще-режущих предметов в здание суда запрещен законодательством.
Мужчина пояснил, что в его действиях отсутствовал умысел — ремень он носит исключительно в целях безопасности и удобства. В соответствии с требованиями правил внутреннего распорядка суда посетителю было предложено оставить ремень за пределами здания. Гражданин выполнил требование, разместив ремень в личном автомобиле, после чего беспрепятственно прошел в зал судебных заседаний.
Напомним, что согласно федеральному законодательству, к запрещенным для проноса в суды предметам относятся все виды оружия, боеприпасы, колюще-режущие изделия, взрывчатые и ядовитые вещества, а также иные предметы, способные нарушить общественный порядок или представляющие угрозу для жизни и здоровья людей.
Российское законодательство обязывает посетителей судов соблюдать правила прохода через систему досмотра и не препятствовать сотрудникам ФССП при выполнении служебных обязанностей. Соблюдение этих требований позволяет предотвращать угрозы безопасности в местах отправления правосудия.
Ранее мы писали, что водителю троллейбуса, сбившего ребенка в Омске, грозит до 2 лет тюрьмы.