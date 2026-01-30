Судебные приставы в Омске пресекли попытку проноса ножа в здание суда

При досмотре рамка-металлодетектор сработала несколько раз, несмотря на то что посетитель выложил ключи и другие металлические предметы. При дополнительной проверке выяснилось, что причиной срабатывания стала пряжка военного ремня, в которой был скрыт нож. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов разъяснили гражданину, что пронос колюще-режущих предметов в здание суда запрещен законодательством.