Пропавшие в Египте россияне возвращаются домой, сообщил отец туриста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Пропавшие в Египте и впоследствии найденные россияне сейчас находятся в Стамбуле, чтобы потом улететь домой, сообщил РИА Новости отец одного из туристов Павел Ревенко.

Источник: РИА "Новости"

«Секретарь российской дипмиссии в Египте Александр Аргентов связался с МВД Египта. Стало точно известно, что они живы и задержаны. После этого полиция их быстро привезла в аэропорт, а не в посольство, как положено», — рассказал собеседник агентства.

«Они купили билеты за свои деньги и улетели в Стамбул, это ближайший рейс, откуда быстро можно улететь в Россию. Говорил с сыном, уже в Стамбуле приземлились. Он говорит, что не понимает, за что задержали, и обвинений никаких выдвинуто не было. Чувствуют все трое себя не очень, не спали нормально с момента задержания. А сейчас спят», — продолжил Павел.

Ранее Ревенко рассказал РИА Новости, что его сын Владислав и Никита Таланов прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться спустя шесть дней, но связь с ними пропала и они не явились на обратный рейс.

По данным источника РИА Новости, пропавшие в Египте российские туристы — Ревенко, Таланов и Александр Костенко — вышли в понедельник из отеля в Каире и не вернулись в него.

В четверг посольство РФ в Каире сообщило, что трое российских туристов, считавшихся пропавшими в Египте, находятся в местной полиции, обстоятельства случившегося выяснялись.

Ревенко поблагодарил «неравнодушных людей, что помогли словом и делом»: Аргентова, МИД России и журналистов, особенно корреспондента РИА Новости Рустама Имаева.