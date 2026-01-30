В начале февраля в Иркутске ожидается потепление до −2 градусов

Уже в первые дни месяца Приангарье накроет тёплый сектор циклона, и температура поползёт вверх. В горах Восточного Саяна и юга региона столбики термометров могут показать фантастические для середины зимы +3…-2 градуса. Об этом КП-Иркутск сообщили в Гидрометцентре. А вот в областном центре из-за юго восточного ветра положительных температур ждать не стоит. Воздух прогреется до −3…-5.