В начале февраля в Иркутске ожидается потепление до −2 градусов

Уже в первые дни месяца Приангарье накроет тёплый сектор циклона, и температура поползёт вверх. В горах Восточного Саяна и юга региона столбики термометров могут показать фантастические для середины зимы +3…-2 градуса. Об этом КП-Иркутск сообщили в Гидрометцентре. А вот в областном центре из-за юго восточного ветра положительных температур ждать не стоит. Воздух прогреется до −3…-5.
— Среднесуточные температуры окажутся выше нормы сразу на 8−12 градусов. Так, в 2009 м году февраль был самым теплым — днем было+7…+9. Так что нынешнее потепление не рекорд, — рассказала заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская.
Однако синоптики предупреждают, что еще рано строить планы на раннюю весну. Первая декада февраля, по их словам будет холодной. Так что шубы и сапоги убирать пока рано. Уже с 3 февраля в город вернутся сибирские морозы.