В Новосибирске с 2 февраля вводят ограничения для большегрузов

Ограничения будут вводиться как на постоянной основе на отдельных участках улично-дорожной сети, так и в часы пик — ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Временные запреты коснутся, в том числе, Бугринского моста, Советского и Бердского шоссе.