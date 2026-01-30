Ричмонд
В Новосибирске с 2 февраля вводят ограничения для большегрузов

С 2 февраля в Новосибирске начнут действовать новые ограничения движения для грузового транспорта массой более 12 тонн, а также для медленных транспортных средств со скоростью до 30 км/ч. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Источник: Сиб.фм

Ограничения будут вводиться как на постоянной основе на отдельных участках улично-дорожной сети, так и в часы пик — ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Временные запреты коснутся, в том числе, Бугринского моста, Советского и Бердского шоссе.

При этом меры не распространяются на пассажирский транспорт, автомобили, перевозящие продукты питания, топливо, строительные и аварийные грузы, а также на военную и специализированную технику. Исключения также предусмотрены для перевозок, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков и информационных указателей.