Белорусские врачи бригад скорой помощи получают видеорегистраторы

Персональные видеорегистраторы на форме медиков позволят записывать все действия сотрудников скорой помощи, пишет БелТА.
Сообщается, что около 200 видеорегистраторов приобретено для бригад Гомельской городской станции скорой медпомощи и сейчас врачи и фельдшеры осваивают их работу. Приборы закрепляют на форме медиков.
— Они позволяют записывать все действия сотрудников скорой помощи, взаимодействие с пациентами и их родственниками, — сказала председатель первичной профсоюзной организации Гомельской городской станции скорой медицинской помощи Светлана Савостьянова.
Еще видеорегистраторы предназначены для того, чтобы исключить противоправные действия в отношении медиков. Специалисты отмечают, что известны факты грубого отношения и даже нанесения телесных повреждений медикам.
