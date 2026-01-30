Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские врачи бригад скорой помощи получают видеорегистраторы

Врачи и фельдшеры гомельской скорой помощи осваивают работу видеорегистраторов.

Источник: Комсомольская правда

Персональные видеорегистраторы на форме медиков позволят записывать все действия сотрудников скорой помощи, пишет БелТА.

Сообщается, что около 200 видеорегистраторов приобретено для бригад Гомельской городской станции скорой медпомощи и сейчас врачи и фельдшеры осваивают их работу. Приборы закрепляют на форме медиков.

— Они позволяют записывать все действия сотрудников скорой помощи, взаимодействие с пациентами и их родственниками, — сказала председатель первичной профсоюзной организации Гомельской городской станции скорой медицинской помощи Светлана Савостьянова.

Еще видеорегистраторы предназначены для того, чтобы исключить противоправные действия в отношении медиков. Специалисты отмечают, что известны факты грубого отношения и даже нанесения телесных повреждений медикам.

Ранее мы писали, что Минздрав назвал новшества в работе скорой помощи и сроки ожидания бригады.

Прочитайте, что 230 тонн сухого молока испортили под Минском, храня его с бытовой химией.

Нацбанк сообщил, что какао, мясо с молоком и бензин влияют на рост инфляции в Беларуси.

Прочитайте, что в Беларуси реставраторы раскрыли икону Богоматери Одигитрия XVII века под двумя слоями более поздних изображений: «Можно увидеть только до 1 февраля».