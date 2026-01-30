В Новосибирске создание нового исследовательского центра планируют в 2026 году

Маркович подчеркнул, что в составе центра институты будут на равных, как независимые и обособленные подразделения. Также объединение позволит институтам усилить взаимодействие друг с другом. «Эта интеграция в один центр, в одно юридическое лицо даст более серьезные возможности для внутреннего нашего взаимодействия. Мы не на пустом месте задумали это объединение. У нас очень близкие тематики, но со своими особенностями. И вот эта синергия объединения, конечно, даст серьезный эффект», — подчеркнул он.