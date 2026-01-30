В Новосибирске создание нового исследовательского центра планируют в 2026 году

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Процесс объединения Института теплофизики и Института гидродинамики СО РАН в Федеральный исследовательский центр планируется начать в 2026 году. Создание центра получило одобрение со стороны Минобрнауки и Российской академии наук, сообщил в пресс-центре ТАСС директор Института теплофизики Дмитрий Маркович.
Об объединении институтов ранее сообщил глава СО РАН, академик Валентин Пармон, объяснив это преимуществами, которые дает статус Федерального исследовательского центра.
«Поддержка и Академии Наук, и Министерства здесь есть, мы надеемся в течение 2026 года в существенной степени начать реализацию», — сказал он.
Маркович подчеркнул, что в составе центра институты будут на равных, как независимые и обособленные подразделения. Также объединение позволит институтам усилить взаимодействие друг с другом. «Эта интеграция в один центр, в одно юридическое лицо даст более серьезные возможности для внутреннего нашего взаимодействия. Мы не на пустом месте задумали это объединение. У нас очень близкие тематики, но со своими особенностями. И вот эта синергия объединения, конечно, даст серьезный эффект», — подчеркнул он.
Маркович добавил, что Институт теплофизики получил финансирование от Минобрнауки России на капитальный ремонт одного из зданий для создания инжинирингового центра, где будут проходить испытания камер сгорания двигателей, а также создание сборок для атомных реакторов. Кроме того, институт получил финансирование на увеличение мощностей своего вычислительного центра «Каскад», крупнейшего в регионе, с 300 терафлопс до одного петафлопса.
О поддержке науки в регионе.
Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщила, что общий объем поддержки научных проектов в 2025 году составил 1,3 млрд рублей. «Участниками конкурсов правительства Новосибирской области на предоставление грантов, премий и стипендий молодым ученым 2025 года стали 172 молодых ученых и аспиранта — из них отобрано 65 лауреатов на сумму 23 млн рублей», — подчеркнула она.
Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев добавил, что инновационные компании пользуются разнообразными формами поддержки со стороны государства и региона. В прошлом году по линии регионального министерства науки и инновационной политики на реализацию научных и инновационных проектов было выделено свыше 448 млн рублей. «В марте подводим итоги совместных конкурсов с РНФ по фундаментальным исследованиям. В марте-апреле мы объявим конкурс на свои стипендии и премии для молодых ученых и аспирантов», — уточнил он.