Мир стоит на пороге демографической катастрофы, заявил Орешкин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мир стоит на пороге демографической катастрофы: численность населения Земли начнет сокращаться уже через 20 лет, прогнозирует замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Источник: © РИА Новости

Выступая на открытии январских экспертных диалогов, Орешкин обозначил основные тренды развития человеческой цивилизации, один из которых, по его словам, — «тренд на демографическую катастрофу».

«Пик населения уже не так далек, это примерно, по нашим оценкам, 2046 год, и может случиться даже чуть раньше», — заявил он.

По его прогнозу, население Земли в лучшем случае достигнет отметки в 9 миллиардов человек и после этого начнет сокращаться. «Сейчас это примерно 8,2 миллиарда. То есть, мы уже находимся недалеко от пикового значения», — сказал он.

«Я лично считаю, что это одна из ключевых проблем для всей нашей планеты, потому что мы как человеческая цивилизация де-факто вошли в период жесткой депопуляции», — заявил Орешкин.

Он признал, что численность населения Земли сейчас в целом еще продолжает расти, но этот процесс с каждым годом замедляется.

«Процесс снижения рождаемости идет довольно долго, но именно сейчас он приблизился к той черте, когда он будет ниже уровня воспроизводства. А это означает, что мы уже вошли в ту зону, когда человечество прекратит свою экспансию на планете и начнет шаг за шагом сокращаться», — заявил он.

Орешкин также напомнил, что сейчас в мире существуют разные прогнозы того, когда человечество достигнет пика своей численности, и все эти оценки уже неоднократно менялись в сторону понижения.

