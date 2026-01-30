Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске умер выдающийся уролог и ученый Валентин Исаенко

Он создал первый за Уралом Центр дистанционной литотрипсии.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске скончался выдающийся хирург-уролог, профессор Валентин Исаенко. Он более 40 лет работал урологом и создал первый за Уралом Центр дистанционной литотрипсии. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Валентин Ильич родился в Барнауле в 1937 году. После окончания в 1960 году Новосибирского медицинского института он работал хирургом в Куйбышевской районной больнице, а в 1972 году его пригласили в Новосибирскую областную больницу.

Научная и практическая деятельность профессора Исаенко была связана с развитием урологии. Он одним из первых в стране внедрил методы безоперационного удаления камней из почек и мочевыводящих путей. В 1991 году по его инициативе в Новосибирской областной больнице был создан Центр дистанционной литотрипсии.

Под руководством Валентина Ильича в области открыли урологические отделения в Бердске и Искитиме, а также отделения экстренной урологии в больницах скорой помощи Новосибирска. Он подготовил много учеников, под его руководством защитили 16 кандидатских и 3 докторских диссертации.

Профессор Исаенко является автором многочисленных научных работ и учебников. За вклад в медицину он был награжден орденом Пирогова и медалью Рудольфа Вирхова.