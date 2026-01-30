В Новосибирске умер выдающийся уролог и ученый Валентин Исаенко

Научная и практическая деятельность профессора Исаенко была связана с развитием урологии. Он одним из первых в стране внедрил методы безоперационного удаления камней из почек и мочевыводящих путей. В 1991 году по его инициативе в Новосибирской областной больнице был создан Центр дистанционной литотрипсии.