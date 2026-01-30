Жители Башкирии за год потеряли из-за мошенников 3,7 миллиарда рублей

Жители Башкирии в 2025 году перевели мошенникам 3,7 миллиарда рублей. Эта сумма, подчеркивают в МВД по РБ, хотя и остается огромной, все же на 700 миллионов меньше, чем годом ранее.
Как заявил на расширенном заседании коллегии министр Александр Воронежский, комплекс мер, принимаемых правоохранителями, начал давать положительный эффект. Удалось снизить как число случаев дистанционного обмана, так и общий финансовый ущерб для пострадавших.
Однако, по словам министра, главная проблема сохраняется. Речь идет о недостаточной грамотности людей в вопросах финансов, цифровых технологий и права. Многие жертвы, даже зная о распространенных схемах обмана, все равно попадаются на уловки преступников.
В связи с этим МВД Башкирии продолжает активно заниматься профилактикой. Сотрудники полиции ежедневно обходят дома, особенно уделяя внимание пожилым людям, которые сегодня остаются самой уязвимой категорией граждан.
