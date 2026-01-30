В поисках выхода: какие премьеры телесериалов ждут нас в феврале

Кемаль Басмаджи, выходец из богатой стамбульской семьи, готовится к давно запланированной свадьбе с Сибель, дочерью еще одного состоятельного клана. Впереди у него блестящие перспективы и жизнь, в которой он сможет позволить себе все, чего пожелает. Но, оказывается, не все: Кемаль давно молча любит свою дальнюю родственницу Фюсун, бедную девушку, работающую продавщицей, чтобы прокормить себя и родных. Бывая в гостях у Фюсун и ее родителей, Кемаль потихоньку ворует из их дома простые бытовые мелочи, напоминающие ему о любимой, и эта коллекция становится его личным музеем воспоминаний о несбывшемся. История безнадежной любви становится историей воспоминаний, а личная драма превращается в высокую философскую трагедию.