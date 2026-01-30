В поисках выхода: какие премьеры телесериалов ждут нас в феврале

Февраль порадует фанатов старого культового сериала «Клиника» неожиданным продолжением. В 2010 году, после провала девятого сезона, создатели шоу объявили о его окончательном закрытии — и вот теперь поклонники «Клиники» в нетерпении. У нас же подготовили для телезрителей кое-что свежее: любителей детективов ждет «Резервация» с Денисом Шведовым в главной роли, а тем, кто хочет посмеяться, предназначена коммунальная комедия «Трешка». О самых интересных телепремьерах февраля рассказывают «Известия».
«Исчезнувший»1 февраляMGM+
Элис и Том искренне влюблены друг в друга, их отношения полны романтики. Вдвоем они отправляются в путешествие мечты — конечно, в Париж, город любви! Объятия, поцелуи, очаровательные пейзажи за окном скоростного поезда на пути во французскую столицу… и таинственное исчезновение Тома прямо из вагона. Полиция не особо торопится помогать Элис в поиске возлюбленного, подозревая, что девушка выдумала и его, и всю неправдоподобную историю. Поэтому клубок тайн ей приходится разматывать самостоятельно, то и дело оказываясь в центре опасных и неожиданных событий…
«Исчезнувший» — практически семейный проект: в роли режиссера выступил Барнеби Томпсон («Идеальный муж»), а сценаристом стал его сын Престон Томпсон, ранее вместе с отцом работавший над криминальной комедией «Попадос». Создатели серьезно подошли к съемкам: сериал снимался на натуре в Париже и Марселе, главную роль сыграла Кейли Куоко, звезда «Теории большого взрыва», ее партнерами стали Сэм Клафлин («Прошлой ночью в Сохо») и Матиас Швайгхефер («Оппенгеймер»). Нам обещают напряженный мрачный триллер в стиле Хичкока, и, судя по трейлерам, претензии создателей весьма серьезны.
«Резервация»1 февраляКИОН.
Отставной полицейский Сергей (Денис Шведов — «Жить», «Майор») после долгого отсутствия возвращается на родину и обнаруживает, что район, где он жил, несколько лет назад оказался таинственным образом отрезан от большого мира. Сюда легко можно попасть, но попытка выйти из аномальной зоны заканчивается смертью. На территории аномалии больше не действуют ни право, ни мораль — люди выживают, как могут. Закон стаи постепенно становится привычным, и многие уже не хотят покидать территорию аномалии. Однако Сергей полон решимости выбраться сам и вытащить своих родных. Но есть силы, которые не желают, чтобы он разобрался в происходящем и нашел путь наружу.
Новый сериал представили публике как детективный триллер. Режиссер Алексей Андрианов («Шпион», «Столыпин») явно постарался нагнать инфернальной жути: на экране не проглядывает солнце, люди в сливающейся с ночью темной одежде утопают в сером снегу, который не тает здесь, кажется, никогда. В итоге перед зрителем предстает классическая панорама небольшого промышленного города на севере России, как ее представляют в пределах Садового кольца: с вечной зимой, нескончаемыми дымными лентами из труб и постоянным привкусом безнадеги в стылом воздухе. Будем надеяться, основную ставку создатели все же сделали на детективную составляющую сюжета, а не на стереотипы столичной богемы.
«Трешка»2 февраляСТС.
В малогабаритной воронежской квартире ютятся три поколения одной семьи — 35-летняя разведенка Даша с дочкой-подростком, которая строит карьеру на химкомбинате, встречается с начальником и периодически грозится сдать дочь детдом, ее младшая сестра Лена с мужем и двумя малышами, которым больше негде пристроиться после пожара в их собственном доме, и бывший муж Даши, Дима, который мечтает начать все сначала, вернувшись к бывшей жене и дочери. Девять человек в трех комнатах толкаются боками, периодически искрометно шутят, ремонтируют сантехнику, делают салат «мимоза» и отмечают праздники на фоне ковра, влюбляются и смотрят сериал «Бригада» — и, несмотря ни на что, всегда готовы прийти на помощь родным.
Создатели назвали свое детище «комедией доипотечного периода». Действительно, представленное ими во всех бытовых подробностях начало нулевых сегодня многим кажется мезозоем, когда трава была зеленее, квартиры — просторнее, а салаты с майонезом — вкуснее и питательнее. Члены большой семьи на собственном опыте познают высшие истины — «в тесноте, да не в обиде», и процесс этот оказывается столь же комичным, как освоение целины в советских комедиях 1960-х. Правда, тем, кто помнит доипотечные коммунальные истории о плевках в суп, скандалах над телепрограммой и часовом ожидании под дверью уборной или душа, веселье может показаться несколько наигранным — но эти люди из эпохи динозавров в целевую аудиторию, похоже, не включены.
«Предместье»8 февраляPeacock.
Молодые супруги Самира и Роб переезжают в милый тихий пригород, где когда-то жила семья Роба. Однако очень скоро они обнаруживают, что тишина и спокойствие здесь обманчивы. Самира, знакомясь с новыми соседями, пребывает в шоке от их странностей. А уж новый жилец особняка по соседству по имени Гэри оказывается странным настолько, что не только Самира, но и другие жители пригорода понимают: что-то тут нечисто. Самира начинает следить за ним и постепенно ее охватывают подозрения, что Гэри связан с таинственным преступлением, слухами о котором полнится округа. Вскоре Самира изобретает удачный предлог, чтобы зайти к Гэри в гости и самой получить доказательства его вины…
«Предместье» — современная адаптация одноименного культового комедийного триллера Джо Данте 1989 года. В нем главную роль сыграл Том Хэнкс, который в те годы, еще до своих знаковых ролей, уже умел доводить публику до икоты с совершенно серьезным лицом. Создатели новой версии поставили на место Хэнкса темнокожую Кеке Палмер («Королевы крика», «Стриптизерши»). С точки зрения политкорректности решение было грамотным, с точки зрения актерской игры — не совсем. Чтобы изобразить комедийную составляющую, Палмер требуется помощь всей команды странноватых соседей — жителей того самого пригорода. Удастся ли им коллективными усилиями дотянуть до уровня Хэнкса, скоро узнаем.
«Музей невинности»13 февраляNetflix.
Кемаль Басмаджи, выходец из богатой стамбульской семьи, готовится к давно запланированной свадьбе с Сибель, дочерью еще одного состоятельного клана. Впереди у него блестящие перспективы и жизнь, в которой он сможет позволить себе все, чего пожелает. Но, оказывается, не все: Кемаль давно молча любит свою дальнюю родственницу Фюсун, бедную девушку, работающую продавщицей, чтобы прокормить себя и родных. Бывая в гостях у Фюсун и ее родителей, Кемаль потихоньку ворует из их дома простые бытовые мелочи, напоминающие ему о любимой, и эта коллекция становится его личным музеем воспоминаний о несбывшемся. История безнадежной любви становится историей воспоминаний, а личная драма превращается в высокую философскую трагедию.
Роман турецкого классика, лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука «Музей невинности» — одно из самых тяжелых его произведений и, пожалуй, первый в его практике роман-инсталляция. Параллельно с написанием текста он создавал настоящий «Музей невинности», приобретя для него старое здание в центре Стамбула и скупив на городских блошиных рынках кучу старинных вещичек, каждая из которых дышала историей и могла бы принадлежать персонажам его романа. Музей работает и сегодня, и его экспозиция рассказывает о героях романа столько же, сколько и о повседневной человеческой истории турецкой столицы. После выхода сериала музей наверняка ожидает наплыв посетителей.
«Клиника"Hulu25 февраля.
Когда-то молодые врачи Кристофер Терк (Дональд Фэйсон), Джей Ди (Зак Брафф) и Эллиот Рид (Сара Чок) вместе начинали карьеру в клинике «Святое сердце», на собственном опыте постигая трудности практической медицины, совершая ошибки и добиваясь первых профессиональных побед. Теперь, спустя годы, они возмужали и набрались опыта — и вновь оказались в клинике, где им предстоит передавать опыт новым молодым врачам, ставить сложные диагнозы, решать профессиональные задачи и параллельно справляться с проблемами в личной жизни, стараясь не утратить дерзость и дух авантюризма, столь свойственный им в молодые годы.
Легендарный ситком «Клиника» возрождается в новой телевизионной и медицинской реальности спустя пятнадцать лет после выхода провального девятого сезона. Фанаты ждут новой «Клиники» с нетерпением: создатели обновленной версии сериала сумели собрать старую команду: исполнители главных ролей сохранили свои места, а Зак Брафф к тому же стал режиссером и продюсером проекта. Получится ли возродить неповторимый дух больницы «Святое сердце», фанаты узнают уже совсем скоро.