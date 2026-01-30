Ричмонд
Два здания и спуск в Таганроге вошли в перечень объектов культурного наследия

Три памятника архитектуры взяли под охрану в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Два здания и спуск в Таганроге внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. Решение утвердили в комитете по охране ОКН.

Под охрану взяли «Дом Я. Сабсовича», также известный как дом Таганрогского общества призрения неимущих. Речь идет о здании 1890 годов постройки на пересечении переулка Красного и улицы Карла Либкнехта.

Также признаки объекта культурного наследия выявили при изучении «Домовладения В. П. Корсака» в переулке Антона Глушко (литеры А, А1, Ц, № 1, 2).

Третий объект — Градоначальнический спуск, который находится между улицами Шмидта и Портовой.

Для памятников архитектуры установили охранные границы. Сохранять и обслуживать объекты ОКН должны по особым правилам.

