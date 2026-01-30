Омская область стала третьей в Сибири по числу устроенных через кадровые центры

Согласно данным ведомства, за год в регионе нашли работу при помощи карьерных консультантов 25 тыс. граждан. С небольшим отрывом в СФО впереди Омской области в тройке лидеров Новосибирская область, там были устроены 26 тыс. соискателей. На первом же месте Красноярский край, там таких устроенных было 30 тыс.