Омская область стала третьей в Сибири по числу устроенных через кадровые центры

Омская область заняла третье место в Сибирском федеральном округе по числу трудоустроенных людей через Кадровые центры «Работа России». Таковы итоги 2025 года, их привел областной минтруд.
Согласно данным ведомства, за год в регионе нашли работу при помощи карьерных консультантов 25 тыс. граждан. С небольшим отрывом в СФО впереди Омской области в тройке лидеров Новосибирская область, там были устроены 26 тыс. соискателей. На первом же месте Красноярский край, там таких устроенных было 30 тыс.
Первый заместитель директора областного Кадрового центра «Работа России» Татьяна Цой отметила:
«Мы очень рады видеть такие позитивные тенденции в трудоустройстве жителей региона. Это результат принципиально нового подхода модернизированной службы занятости, активного взаимодействия с работодателями, повышения квалификации сотрудников, создания комплексов мер поддержки».
Реализация программ профессиональной переподготовки, развитие цифровых платформ для поиска вакансий и активное взаимодействие с бизнес-сообществом позволяют региону держать и далее лидирующие позиции в сфере трудоустройства в СФО.
