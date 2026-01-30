В Беларуси загсы назвали самые популярные даты для свадьбы в 2026

В Гомеле рассказали, какие свадебные даты самые востребованные в 2026 году. И на лето места бронируют уже зимой.
Главное управление юстиции Гомельского облисполкома сообщает, что в этом году особой популярностью будут пользоваться следующие даты: 06.06.2026, 26.06.2026 и 08.08.2026. Интересно, что только в городе в каждый из этих дней брак планируют заключить по 57 пар, причем почти треть церемоний будут выездными.
А еще активно бронируются торжества на 20.06.2026, 20.08.2026, 15.08.2026. Специалисты предупреждают, что «бронь — это только предварительное резервирование». Надо еще чтобы оба партнера лично подали заявление в отдел загса.
