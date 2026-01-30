В Омской области к концу января открыли последнюю ледовую переправу

В пятницу, 30 января 2026 года, администрация Черлакского района сообщила об открытии ледовой переправы. Она соединяет Черлакский и Нововаршавский районы через реку Иртыш.
Грузоподъемность этой ледовой дороги составляет три тонны.
Также на территории Омской области ранее были открыты восемь ледовых переправ:
— «Большереченская» (р. п. Большеречье — р. п. Муромцево) — нагрузка до 10 тонн;
— «Белоярская» (р. п. Тевриз — п. Белый Яр) — нагрузка до 5 тонн;
— «Изюкская» (р. п. Тевриз — д. Александровка) — нагрузка до 15 тонн;
— «Бородинская» (р.п. Тевриз — п. Бородинка) — нагрузка до 3 тонн;
— «Усть-Шишовская» (с. Усть-Шиш и д. Тузаклы) — нагрузка до 5 тонн;
— «Знаменская» (с. Знаменское и с. Качуково) — нагрузка до 15 тонн;
— «Аксеновская» (п. Аксеново и с. Ярково) — нагрузка до 10 тонн;
— «Никольская» (с. Усть-Ишим — с. Никольск) — нагрузка до 10 тонн;
Напомним, что Черлакскую переправу не стали открывать перед Новым годом из-за непрочного льда.