Ричмонд
-11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

500 тонн апельсинов забраковали в порту Новороссийска из-за мух

Россельхознадзор предотвратил ввоз на Кубань 500 тонн цитрусовых с карантинным вредителем. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: Российская газета

Как рассказали в ведомстве, в текущем году на территорию региона через порт «Новороссийск» ввезено около 53 тысяч тонн цитрусовых, включая около 39 тысяч тонн апельсинов. Поставки осуществлялись из Египта.

Партии фруктов в обязательном порядке прошли фитосанитарный контроль.

«В 24 партиях выявлен карантинный для России объект — средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann)). Общий объем зараженной продукции составил 0,5 тысячи тонн», — уточнили в пресс-службе.

Все зараженные партии были обеззаражены в соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства.