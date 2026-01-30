500 тонн апельсинов забраковали в порту Новороссийска из-за мух

Как рассказали в ведомстве, в текущем году на территорию региона через порт «Новороссийск» ввезено около 53 тысяч тонн цитрусовых, включая около 39 тысяч тонн апельсинов. Поставки осуществлялись из Египта.
Партии фруктов в обязательном порядке прошли фитосанитарный контроль.
«В 24 партиях выявлен карантинный для России объект — средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann)). Общий объем зараженной продукции составил 0,5 тысячи тонн», — уточнили в пресс-службе.
Все зараженные партии были обеззаражены в соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства.