Без школ и автобусов оставили юных владивостокцев

Жалобу местного жителя распространяют в социальных сетях. Горожанин обращает внимание, что на маршруте фактически работает всего два микроавтобуса. И это единственный автобусный маршрут в Лесной квартал. Кроме маршрутки, сюда заходит только троллейбус № 11, на котором можно доехать только до автовокзала.
В Лесном квартале нет своей школы, детям приходится ездить на учёбу в соседние микрорайоны и районы, за пределы Второй Речки. Из-за большого пассажиропотока маршрутки многие остановочные пункты проезжают без остановок, так как микроавтобусы заполняются людьми настолько, что даже стоячих мест там не остаётся. Детям приходится ждать маршрутку более часа. Многие дети уезжают из школ домой с остановок «Постышева» и «Фирсова», к этому участку маршрута автобусы, следующие из центра, уже забиты.
Есть нарекания к состоянию самих автобусов («скрипят на поворотах, в салонах вонь, кондиционер то не работает, то делает печку в салоне») и к поведению водителей («агрессивные, постоянно ругаются и орут, сидят в телефонах и говорят по громкой связи»).
Однако шансы на изменение ситуации есть только весной, когда будут заключаться новые контракты на осуществление пассажирских перевозок на территории городского округа. Сейчас маршрут № 40а обслуживает частный перевозчик ООО «Медиа-Восток». Проблемы некачественных перевозок администрация Владивостока обычно решает передачей проблемных маршрутов муниципальному перевозчику ВПОПАТ-1, для нужд которого регулярно закупают новые автобусы.