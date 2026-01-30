Без школ и автобусов оставили юных владивостокцев

В Лесном квартале нет своей школы, детям приходится ездить на учёбу в соседние микрорайоны и районы, за пределы Второй Речки. Из-за большого пассажиропотока маршрутки многие остановочные пункты проезжают без остановок, так как микроавтобусы заполняются людьми настолько, что даже стоячих мест там не остаётся. Детям приходится ждать маршрутку более часа. Многие дети уезжают из школ домой с остановок «Постышева» и «Фирсова», к этому участку маршрута автобусы, следующие из центра, уже забиты.