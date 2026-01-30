Ричмонд
В современном мире нужно учиться в течение всей жизни, считает Орешкин

Орешкин: принцип «отучился в университете на всю жизнь» больше не работает.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Принцип «отучился в университете и всю жизнь пользуешься этими знаниями и навыками» больше не работает от слова совсем, в современном мире нужно учиться и меняться в течение всей жизни, уверен замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Невозможно уже, от слова совсем, научиться в университете и потом всю жизнь пользоваться теми знаниями, которые у тебя есть, и теми навыками. Это больше не работает. Нужно уметь учиться, меняться, меняться вместе с современными технологичными инструментами в течение всей жизни», — сказал Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов.

Он добавил, что каждая профессия с течением времени будет претерпевать серьезные изменения.

«Профессии будут меняться, роль внутри профессии у людей будет меняться — поэтому с точки зрения тех качеств, которые есть у людей, которые будут позволять делать карьеру в современном и в новом мире — это адаптивность и способность меняться», — сказал он.

