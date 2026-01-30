Орешкин рассказал о последствиях развития ИИ для рынка труда

«Если раньше традиционная модель: человек выпускается из высшего учебного заведения, приходит на работу, начинает получать первый опыт и шаг за шагом растет… Этот момент с получением первого опыта и большого количества младших позиций — это то, что будет вымываться с рынка труда. И система образования должна давать уже не младших специалистов, а средних специалистов», — сказал он.