Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орешкин рассказал о последствиях развития ИИ для рынка труда

Орешкин предсказал вымывание с рынка труда младших специалистов с развитием ИИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта приведет к вымыванию большого количества «младших позиций» с рынка труда — высшим учебным заведениям придется готовить сразу средних специалистов, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов, признавшись, что сам уже при подготовке своего выступления обошелся без младших аналитиков.

«Если раньше традиционная модель: человек выпускается из высшего учебного заведения, приходит на работу, начинает получать первый опыт и шаг за шагом растет… Этот момент с получением первого опыта и большого количества младших позиций — это то, что будет вымываться с рынка труда. И система образования должна давать уже не младших специалистов, а средних специалистов», — сказал он.

Это кардинальное изменение, которое искусственный интеллект привнесет на рынок труда, добавил он.

Замглавы администрации президента добавил, что это очень «большой вызов» и очень большие изменения. «Компании должны понимать, что им нужно уже готовить средних специалистов без младших позиций», — отметил Орешкин.

Он добавил, что при подготовке к выступлению уже использовал искусственный интеллект. «Признаюсь честно, что когда мы с коллегами готовили эту презентацию, искусственный интеллект здесь использовался по полной программе — от визуализации до замены большого количества младших аналитиков», — поделился замглавы администрации.

Узнать больше по теме
Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше