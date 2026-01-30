Ричмонд
156 жителям Бодайбо пересчитают плату за отопление после аварии на котельной

Температура в жилых помещениях оказалась ниже нормы.

Источник: Комсомольская правда

156 жителям Бодайбо пересчитают плату за отопление после аварии на котельной. В городе, который относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера, 23 декабря 2025 года котел вышел из строя. Также был неисправен редуктор подачи топлива.

— Из-за этого температура в жилых помещениях оказалась ниже нормы. Некоторые жители обратились в ведомство с жалобами, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Ведомство добилось перерасчета платы за отопление на сумму более 53 тысяч рублей. Также четверо должностных лиц понесли дисциплинарное наказание.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 30 января в некоторых домах Бодайбо отключили воду и отопление во время 40-градусных морозов. В городе ввели режим повышенной готовности.