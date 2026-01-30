В Омске два раза за год проведут плановую проверку системы оповещения

Как поясняют в администрации, такие регулярные проверки необходимы, чтобы в случае реальной чрезвычайной ситуации все жители вовремя услышали сигнал и знали, что нужно предпринимать. Поэтому, услышав вой сирен в эти дни, омичам пугаться не стоит — это учебная тревога.