В Омске два раза за год проведут плановую проверку системы оповещения

Это учебная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В Омске дважды в этом году пройдут плановые проверки городской системы оповещения.

Испытания назначены на среду, 4 марта, и среду, 7 октября. Точное время будет известно ближе к этим датам. В прошлом году сирены включали в 10:00 утра.

Как поясняют в администрации, такие регулярные проверки необходимы, чтобы в случае реальной чрезвычайной ситуации все жители вовремя услышали сигнал и знали, что нужно предпринимать. Поэтому, услышав вой сирен в эти дни, омичам пугаться не стоит — это учебная тревога.

