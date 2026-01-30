Собственник пригнал BMW в ремонт, который обернулся пожаром в Пружанском районе

Государственный комитет судебных экспертиз рассказал о том, как в Пружанском районе ремонт BMW обернулся пожаром.
Сообщается, что собственник BMW пригнал автомобиль индивидуальному предпринимателю для ремонта. Мастеру необходимо было восстановить работоспособность печки и стеклоочистителя.
Выяснилось, что в результате проведения работ, со слов специалиста, он «прозванивал» провода, аккумулятор был подключен к электросети автомобиля.
«Через два дня, придя на работу, мастер обнаружил, что произошло возгорание ремонтируемого автомобиля — панель приборов и салон транспортного средства повреждены огнем», — рассказали эксперты.
Специалисты управления ГКСЭ по Брестской области установили, что непосредственной причиной возгорания стали аварийные пожароопасные режимы работы электрической проводки в правой части панели приборов.
Эксперты-автотовароведы оценили размер вреда, причиненного автомобилю, более чем в 10 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.
