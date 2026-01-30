В Таганроге попросили отзваться владельцев незарегистрированной недвижимости

В Таганроге завершается работа по выявлению владельцев недвижимости, права на которую были оформлены до появления современной системы госрегистрации. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
— В большинстве случаев владельцы такого имущества обзавелись им в 1990-е годы или в тот период, когда права на объекты капитального строительства удостоверяли БТИ. Поэтому права на многие из этих объектов до сих пор не зарегистрированы в реестре, — отметила Светлана Камбулова.
Всего в Таганроге насчитывется 75,8 тысячи объектов недвижимости — земельные участки, здания, строящиеся сооружения, информация об этом имуществе должна быть зафиксирована в ЕГРН. Зарегистрировали на сегодняшний день лишь 51,3 тысячи таких объектов.
— Подчеркну, госпошлина за регистрацию права на объект недвижимости, возникшего до 31 января 1998 года, не взимается. Владельцам следует самостоятельно проверить статус своей недвижимости на сайте администрации города, — посоветовала Светлана Камбулова.
Регистрацию обязательно нужно пройти до 1 мая 2026 года.
В ином случае имущество признают бесхозным и переведут в собственность города. Регистрация помогает юридически защитить недвижимость. За дополнительной информацией можно обратиться в городской комитет по управлению имуществом.
