Мэр Омска пригласил предпринимателей на конкурс лучших предприятий малого и среднего бизнеса

В Омске стартовал городской конкурс «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)». Сергей Шелест призвал омских представителей бизнеса разных отраслей принять участие в ежегодном смотре достижений предпринимательского сообщества. Для участия требуется работать на территории Омска более одного года и быть готовым представить опыт эффективной деятельности.
«Для участия в конкурсе приглашаются успешные и активные представители малого и среднего бизнеса разных сфер деятельности, готовые представить свой опыт эффективной работы, работающие на территории Омска более года», — рассказал Сергей Шелест.
Конкурс проводится по девяти номинациям: «Бренд (товарный знак) года», «За вклад в развитие города», «Лучшая мама-предприниматель», «Лучший стартап», «Лучший молодой предприниматель», «Лучший социально ответственный бизнес», «Лучший экспортер», «Самый стабильный бизнес» и «Франшиза года». Число участников не ограничено.
Определение победителей осуществляется на основе балльной системы. будут оцениваться финансово-экономические показатели, в том числе годовая выручка и объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также кадровая и социальная политика компаний: средняя численность работников, уровень среднемесячной начисленной заработной платы, количество трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями здоровья, женщин с несовершеннолетними детьми и ранее безработных граждан.
Подробную информацию об условиях участия можно получить в городском Центре поддержки предпринимательства по адресу улица Омская, 158/1, по телефонам 3812 729−724 и 8−908−796−53−20, а также на официальном сайте организации www.omskcpp.ru.
Документы принимаются до 27 марта 2026 года по электронной почте omskcpp2@gmail.com.