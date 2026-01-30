Снежный барс в горах Алматы восхитил казахстанцев

На видео и фото можно увидеть спокойного и уверенного в себе ирбиса на заснеженных склонах. В одном из эпизодов видно, что барс поймал марала и охраняет добычу. Это редкое зрелище, которое крайне редко удается зафиксировать в дикой природе, тем более так близко к мегаполису.
«Сегодня сбылась моя мечта — в наших горах я увидел снежного барса! Это символ Алматы и хозяин гор. Мне повезло его не просто увидеть, а еще и снять с близкого расстояния. Барс поймал марала и, сбросив его со скал, спокойно пообедал. После чего охранял свою добычу. В этот момент я сделал эти уникальные кадры!» — говорится в публикации.
Авторы съемок отметили, что подобная встреча — большая удача даже для опытных фотографов. Публикации вызвали бурную реакцию в соцсетях. Пользователи оставили сотни комментариев и называют увиденное настоящим чудом.
«Какая красота», «Не страшно было его снимать?», «Шикарно!» — пишут подписчики.
Снежный барс неслучайно изображен на гербе Алматы. Он символизирует силу и свободу.
Появление ирбиса недалеко от мегаполиса — это важный знак и для экологов, который говорит о необходимости сохранить природный баланс в горах вокруг города. Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана. Увидеть этого хищника в дикой природе крайне сложно, так как он обитает высоко в горах и ведет скрытный образ жизни. В Казахстане он встречается на территории девяти особо охраняемых природных зон — в нацпарках и заповедниках.
Ранее «Курсив» писал, что в Катон-Карагайском нацпарке (ВКО) фотоловушка поймала снежного барса, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира. Краснокнижный хищник спускался с заснеженной вершины.