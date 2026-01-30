В Новосибирске приставы спасли осуждённого с эпилепсией

Позже выяснилось, что пострадавший — условно осуждённый по статье «Кража». Он нарушил условия наказания: сменил место жительства, но не сообщил об этом уголовно-исполнительной инспекции. Из-за этого суд рассматривал вопрос об ужесточении меры пресечения.