В Новосибирске приставы спасли осуждённого с эпилепсией

В Калининском районном суде Новосибирска судебные приставы оказали первую помощь мужчине, у которого во время заседания начался эпилептический приступ. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.
Инцидент произошёл, когда приставы по обеспечению порядка Сергей Новиков и Александр Дьячук несли службу. Заметив, что одному из посетителей стало плохо, они вместе с администратором суда оперативно оказали ему помощь и вызвали скорую.
Позже выяснилось, что пострадавший — условно осуждённый по статье «Кража». Он нарушил условия наказания: сменил место жительства, но не сообщил об этом уголовно-исполнительной инспекции. Из-за этого суд рассматривал вопрос об ужесточении меры пресечения.
Однако из-за приступа мужчина не дождался оглашения решения. Его госпитализировали, состояние стабилизировано.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что мужчина в Новосибирске скончался после резкого повышения температуры.