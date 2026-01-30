У пары игрунок в Ленинградском зоопарке родился детеныш

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Детеныш родился у пары игрунок (семейство маленьких обезьян) в Ленинградском зоопарке, сообщило учреждение.
«Пара игрунок Хельга и Лусио стала родителями в девятый раз. Малыш появился на свет 7 января», — говорится в Telegram-канале зоопарка.
Сообщается, что пол детеныша пока определить не удалось, так как родители и многочисленные братья и сестры не отходят от него.
«Сразу после рождения детеныша берет на себя отец, мать в основном только кормит, а старшие дети активно помогают: играют с ним и тоже “катают” его на своих спинах. При этом малыш очень любопытный и уже начинает делать робкие попытки исследовать вольер», — сообщил зоопарк.
Обыкновенные игрунки живут семейными группами с одной доминирующей парой самца и самки, которая приносит потомство. Остальные лишь помогают ухаживать за малышами.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.