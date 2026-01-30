Повышена электропроводность и прочность алюминиевых сплавов

«Молодой талантливый исследователь Андрей Поздняков предложил использовать в энергетике алюминиевые сплавы с добавками циркония и редкоземельных элементов — гадолиния или иттербия, а также с повышенным содержанием железа и кремния. Новый материал сочетает высокую электропроводность, прочность и термостабильность при низкой стоимости легирующих элементов. Сплав будет востребован в производстве электрических проводов, устойчивых к повышенным нагрузкам и температурам», — рассказала ректор МИСИС Алевтина Черникова, чьи слова приводит пресс-служба.