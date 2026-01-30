Ричмонд
Минэнерго сделало заявление из-за прихода 30-градусных морозов в Беларусь

Минэнерго предупредило белорусов из-за грядущих морозов до −30 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве энергетики сделали заявление из-за возвращения в Беларусь 30-градусных морозов.

В ведомстве рассказали о заблаговременной подготовке к работе в сложных погодных условиях из-за прогнозируемой непогоды и понижения температур.

Так, из-за возвращения морозов предприятия отрасли переходят на усиленный режим работы. Обеспечено оперативное реагирование на возможные нештатные ситуации.

— Аварийные бригады находятся в постоянной готовности к восстановлению энергоснабжения потребителей, — подчеркнули в пресс-службе.

Также в системе Минэнерго привели в готовность передвижные дизельные электростанции, которые при необходимости будут перебрасываться в любую точку.

На отдельном контроле — работа тепловых сетей, режим работы которых корректируют, исходя из наружных температур.

— Чтобы избежать резких перепадов температуры, из-за грядущего похолодания в населенных пунктах обеспечено плавное и упреждающее регулирование подачи тепла, — прокомментировали в Минэнерго.

Напомним, синоптики сказали, что в Беларусь возвращаются 30-градусные морозы.

А здесь мы подробнее писали о том, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.