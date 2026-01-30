Минэнерго сделало заявление из-за прихода 30-градусных морозов в Беларусь

В Министерстве энергетики сделали заявление из-за возвращения в Беларусь 30-градусных морозов.
В ведомстве рассказали о заблаговременной подготовке к работе в сложных погодных условиях из-за прогнозируемой непогоды и понижения температур.
Так, из-за возвращения морозов предприятия отрасли переходят на усиленный режим работы. Обеспечено оперативное реагирование на возможные нештатные ситуации.
— Аварийные бригады находятся в постоянной готовности к восстановлению энергоснабжения потребителей, — подчеркнули в пресс-службе.
Также в системе Минэнерго привели в готовность передвижные дизельные электростанции, которые при необходимости будут перебрасываться в любую точку.
На отдельном контроле — работа тепловых сетей, режим работы которых корректируют, исходя из наружных температур.
— Чтобы избежать резких перепадов температуры, из-за грядущего похолодания в населенных пунктах обеспечено плавное и упреждающее регулирование подачи тепла, — прокомментировали в Минэнерго.
Напомним, синоптики сказали, что в Беларусь возвращаются 30-градусные морозы.
