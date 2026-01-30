Мастер депо в Ростовской области предстанет перед судом по делу об убийстве коллеги

Следствие установило, что преступление произошло в кабине для локомотивной бригады тепловоза на железнодорожной станции Койсуг в Азовском районе. По данным правоохранителей, между мастером цеха по ремонту вспомогательного оборудования локомотивного депо Мелитополь и его коллегой внезапно вспыхнул конфликт. В ходе ссоры мастер нанес потерпевшему многочисленные удары, после чего стал его душить.