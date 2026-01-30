Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мастер депо в Ростовской области предстанет перед судом по делу об убийстве коллеги

В Ростовской области мастера локомотивного депо будут судить за убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мастера цеха по ремонту вспомогательного оборудования локомотивного депо подозревают в убийстве коллеги. Обвинительное заключение было утверждено заместителем Ростовского транспортного прокурора. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие установило, что преступление произошло в кабине для локомотивной бригады тепловоза на железнодорожной станции Койсуг в Азовском районе. По данным правоохранителей, между мастером цеха по ремонту вспомогательного оборудования локомотивного депо Мелитополь и его коллегой внезапно вспыхнул конфликт. В ходе ссоры мастер нанес потерпевшему многочисленные удары, после чего стал его душить.

— Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Азовский городской суд Ростовской области, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!