Мэр Омска Шелест пригласил предпринимателей принять участие в конкурсе

В Омске стартовал городской конкурс «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)». Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Конкурс проводит казённое учреждение г. Омска «Центр поддержки предпринимательства» совместно с городской администрацией.
Конкурс открыт для успешных и активных представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в Омске более года. Участники могут представить свой опыт эффективной работы и побороться за победу в девяти номинациях, среди которых: «Бренд (товарный знак) года», приз «За вклад в развитие города», «Лучшая мама-предприниматель», «Лучший стартап», «Лучший молодой предприниматель», «Лучший социально ответственный бизнес», «Лучший экспортер», «Самый стабильный бизнес» и «Франшиза года».
Победителей определят по балльной системе. Планируется, что баллы будут начислять за финансово-экономические показатели, кадровую и социальную политику: количество работников, среднюю зарплату, работу с сотрудниками с ограниченными возможностями и другими категориями.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 марта. Дополнительную информацию и подробности можно получить в Центре поддержки предпринимательства по адресу: Омская, 158/1 или по телефонам: +7 (3812) 729−724, 8−908−796−53−20, а также на сайте Центра (www.omskcpp.ru). Заявки можно отправлять на электронную почту: omskcpp2@gmail.com