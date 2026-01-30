Мэр Омска Шелест пригласил предпринимателей принять участие в конкурсе

Конкурс открыт для успешных и активных представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в Омске более года. Участники могут представить свой опыт эффективной работы и побороться за победу в девяти номинациях, среди которых: «Бренд (товарный знак) года», приз «За вклад в развитие города», «Лучшая мама-предприниматель», «Лучший стартап», «Лучший молодой предприниматель», «Лучший социально ответственный бизнес», «Лучший экспортер», «Самый стабильный бизнес» и «Франшиза года».