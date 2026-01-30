Новосибирского академика Асеева с судимостью взяли на работу в СО РАН

Ранее, в 2023 году, Александр Асеев был признан виновным в мошенничестве, связанном с оформлением ведомственного коттеджа в Академгородке. Суд установил, что ремонт объекта проводился за счёт средств СО РАН, после чего дом был зарегистрирован на дочь академика по подложным документам. Тогда Асеев получил четыре года условно и штраф в размере 500 тысяч рублей.