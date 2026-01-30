Новосибирского академика Асеева с судимостью взяли на работу в СО РАН

Как стало известно, бывший председатель СО РАН занял пост советника руководителя отделения с занятостью 0,1 ставки. В СО РАН подтвердили, что трудовой договор с учёным был заключён 26 декабря 2025 года. Об этом сообщает издание «Прецедент».
Одновременно в Советском районном суде Новосибирска продолжается рассмотрение иска Сибирского отделения РАН о выселении Асеева и членов его семьи из служебного коттеджа на улице Мальцева. Речь идёт о доме площадью 365 квадратных метров. Академия требует освободить жильё, тогда как семья учёного настаивает на сохранении права проживания по договору социального найма.
Ранее, в 2023 году, Александр Асеев был признан виновным в мошенничестве, связанном с оформлением ведомственного коттеджа в Академгородке. Суд установил, что ремонт объекта проводился за счёт средств СО РАН, после чего дом был зарегистрирован на дочь академика по подложным документам. Тогда Асеев получил четыре года условно и штраф в размере 500 тысяч рублей.
В 2025 году учёный пытался оспорить приговор и добиться снятия судимости. Апелляционная инстанция временно встала на его сторону, однако кассационный суд отменил это решение, а Новосибирский областной суд окончательно отказал в пересмотре дела. В Сибирском отделении РАН при этом подчеркнули, что наличие непогашенной судимости не препятствует работе Асеева в статусе советника.