Молодым свердловским ученым присудили губернаторские премии

В Свердловской области глава региона Денис Паслер подписал указ о присуждении губернаторских премий ученым до 35 лет. В этот список попали авторы 20 работ. За свои достижения они получат по 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
— Усилия уральского научного сообщества также направлены на поиск новых производственных решений, создание импортозамещающего оборудования, разработку технологий, которые принесут пользу обществу и экономике России, — отметил Денис Паслер.
Глава региона также подчеркнул, что в прошлом году размер губернаторских премий увеличили в полтора раза.
Одну их премий присудили Василию Милютину из Института физики и металлов УрО РАН. Ученый исследует магнитомягкие сплавы для электротехники, используемые в трансформаторах и электродвигателях. Часть разработок уже внедрена в промышленность.
Кроме этого награды удостоился Константин Саватеев из УрФУ. Он создает соединения для лекарств против онкологии, диабета и вирусных инфекций. Одна из его разработок легла в основу противовирусного препарата, который проходит клинические испытания.
За разработку первой отечественной тест-системы для ранней диагностики рака молочной железы наградили Даниила Корнилова из Уральского государственного медицинского университета. Его разработка также проходит клинические испутания.