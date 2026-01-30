Молодым свердловским ученым присудили губернаторские премии

В Свердловской области глава региона Денис Паслер подписал указ о присуждении губернаторских премий ученым до 35 лет. В этот список попали авторы 20 работ. За свои достижения они получат по 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.