Ричмонд
-11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два новичка усилили воронежский «Буран»

До конца сезона стан «ураганных» пополнили вратарь и нападающий.

Источник: Комсомольская правда

Ряды воронежского «Бурана» пополнили нападающий Максим Рыжков и вратарь Артемий Гайдуков. Кстати, Рыжков уже защищал цвета нашего клуба. Более того, он был капитаном в сезоне-2023/24.

Ранее Рыжков выступал за ярославский «Локо», «Рязань», пермский «Молот-Прикамье», чеховскую и столичную «Звезду», «Югру» из Ханты-Мансийска, «Нефтяник» из Альметьевска, курганское «Зауралье», пензенский «Дизель», «Южный Урал» из Орска.

Что касается Гайдукова, то он играл за пермский «АК59», магнитогорские «Стальные Лисы», «Тайфун» из Владивостока и белорусский «Гомель».

Напомним, что накануне «ураганные» ожидаемо уступили финалисту Кубка Петрова-2025 воскресенскому «Химику» (0:4). Теперь 31 января подопечные Вячеслава Уваева дома примут столичную «Звезду». Начало игры в 13:00.