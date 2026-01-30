Два новичка усилили воронежский «Буран»

Ряды воронежского «Бурана» пополнили нападающий Максим Рыжков и вратарь Артемий Гайдуков. Кстати, Рыжков уже защищал цвета нашего клуба. Более того, он был капитаном в сезоне-2023/24.
Ранее Рыжков выступал за ярославский «Локо», «Рязань», пермский «Молот-Прикамье», чеховскую и столичную «Звезду», «Югру» из Ханты-Мансийска, «Нефтяник» из Альметьевска, курганское «Зауралье», пензенский «Дизель», «Южный Урал» из Орска.
Что касается Гайдукова, то он играл за пермский «АК59», магнитогорские «Стальные Лисы», «Тайфун» из Владивостока и белорусский «Гомель».
Напомним, что накануне «ураганные» ожидаемо уступили финалисту Кубка Петрова-2025 воскресенскому «Химику» (0:4). Теперь 31 января подопечные Вячеслава Уваева дома примут столичную «Звезду». Начало игры в 13:00.