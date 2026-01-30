Ричмонд
Ботсад Алматы объявил о временном закрытии

Ботанический сад Алматы объявил, что 2 февраля будет закрыт для приема посетителей, поскольку на объекте будут проводиться плановые санитарные работы, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Главный ботанический сад Алматы опубликовал пост в Instagram, в котором объявил, что 2 февраля объект не будет принимать посетителей.

«2 февраля Ботсад будет закрыт в связи с проведением на территории сада плановых санитарных работ. В остальные дни график работы ГБС остается прежним: мы работаем ежедневно с 10:00 до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00—15:30», — сообщили в организации.

Кроме того, в Ботсаду заявили, что перенос санитарного дня возможен по техническим причинам или если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день).