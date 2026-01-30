В Иркутске разработали цифровой двойник тормозной системы поезда

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Технологию моделирования и прогнозирования работы тормозной системы поезда в режиме реального времени создали в Иркутском государственном университете путей сообщения, сообщили в Росжелдоре. Методика позволяет повысить скорость, безопасность и эффективность движения составов.
Эффективность технологии была подтверждена на ряде опытных поездок на электровозах серии «Ермак» по Восточно-Сибирской железной дороге.
Как пояснил автор работы, начальник Центра трансфера технологий университета Павел Иванов, система состоит из трёх модулей. «Цифровой двойник тормозной системы» — это специализированное программное обеспечение, которое реализуется на бортовом компьютере локомотива грузового поезда. С помощью виртуальных датчиков в цифровой двойник передаются необходимые показатели.
Второй модуль — «Советник машиниста», позволяет рассчитывать сценарии поездки. Исходя из заданных машинистов параметров выстраивается математическая модель процесса движения грузового состава, которая позволяет прогнозировать возможные нюансы движения и замедления.
С помощью модуля диагностики виртуальные датчики передают данные в цифровой двойник и позволяют своевременно выявлять любые неисправности, такие как нарушение проходимости магистралей, утечки, самопроизвольное срабатывание тормозов, потеря эффективности.
«Моделирование газодинамических процессов в тормозных системах подвижного состава сегодня занимает примерно в 100 раз больше времени, чем их протекание во время работы подвижного состава. Цифровой двойник в десятки раз опережает реальные процессы и может предупреждать ошибки и аварии», — пояснили в Росжелдоре.