В Иркутске разработали цифровой двойник тормозной системы поезда

«Моделирование газодинамических процессов в тормозных системах подвижного состава сегодня занимает примерно в 100 раз больше времени, чем их протекание во время работы подвижного состава. Цифровой двойник в десятки раз опережает реальные процессы и может предупреждать ошибки и аварии», — пояснили в Росжелдоре.